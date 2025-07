Tennisster Lamens bereikt tweede ronde in Montreal

MONTREAL (ANP) - Tennisster Suzan Lamens heeft de tweede ronde van het toernooi in Montreal bereikt. De nummer 68 van de wereld won in Canada met 6-3 4-6 6-2 van Polina Koedermetova uit Rusland.

Lamens (26) leverde haar eerste servicebeurt in, maar won vanaf 1-3 vijf games op rij om de eerste set binnen te halen. In de tweede set brak ze Koedermetova ook twee keer, maar de Russin zette daar drie breaks tegenover. De Nederlandse had halverwege de derde set een break voorsprong, waarna ze de partij afmaakte door de laatste twee games op love te winnen.

Het was voor Lamens de eerste wedstrijd sinds haar nederlaag tegen de Russische Jekaterina Aleksandrova in de tweede ronde op Wimbledon. De speelster uit Berkel en Rodenrijs treft in de volgende ronde de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia, de mondiale nummer 21.