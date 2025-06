NOTTINGHAM (ANP) - Suzan Lamens is bij het WTA-tennistoernooi van Nottingham direct uitgeschakeld. De 25-jarige Nederlandse ging in de eerste ronde in drie sets onderuit tegen de als vijfde geplaatste Canadese Leylah Fernandez. Het werd 3-6 6-4 5-7.

Lamens bereikte vorige week in Rosmalen nog de kwartfinales. Daarin verloor ze van de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto. Op de wereldranglijst steeg Lamens twee plaatsen. Ze is nu de nummer 70.