NPB: rapport Maccabi-rellen toont professioneel handelen politie

DEN HAAG (ANP) - Het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over het politieoptreden rond de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv "geeft duidelijk aan hoe goed en professioneel de politie heeft gehandeld op heel onverwachte en onvoorspelbare situaties", reageert Nine Kooiman van politievakbond NPB.

De inspectie concludeerde dat de politie professioneel en met grote inzet heeft geopereerd, maar ook dat de vooraf opgestelde scenario's niet voorzagen in flitsgeweld. Daarbij verplaatsten kleine groepen zich snel en gingen ze gericht op zoek naar Joodse personen. Kooiman vindt het goed dat politiemedewerkers getraind worden om dit tegen te gaan. "Helaas zien we ook dat in tijden van bezuinigingen op de politie de gewenste investeringen hierin dan uitblijven."

Rond de wedstrijd afgelopen november werden op meerdere plekken in Amsterdam fans van Maccabi Tel Aviv of mensen met een Joodse achtergrond bedreigd, geïntimideerd en mishandeld.