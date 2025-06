Tennisster Mertens wint grastoernooi in Rosmalen

ROSMALEN (ANP) - Tennisster Elise Mertens heeft het toernooi van Rosmalen gewonnen. De als derde geplaatste Belgische was in de eindstrijd te sterk voor Elena-Gabriela Ruse uit Roemenië op het gras van het Autotron: 6-3 7-6 (4).

De 29-jarige Mertens overleefde zaterdag in de halve finale elf matchpoints tegen de als tweede geplaatste Ekaterina Aleksandrova, de Russin die het grastoernooi in 2022 en 2023 won. Ook tegen de nummer 80 van de wereldranglijst moest ze in de achtervolging. Mertens kwam met 1-3 achter in de eerste set, maar pakte vervolgens vijf games op rij (6-3). Ruse bleek niet meer in staat om goed te serveren en maakte vijf dubbele fouten.

De 27-jarige Ruse greep in de eerste set ook een paar keer naar haar rechterbeen en liet zich na de eerste set medisch behandelen. Mertens leek op weg naar een eenvoudige zege toen ze bij een stand van 3-3 de servicebeurt van haar tegenstander won. Maar ze moest toch nog een setpunt wegwerken voor de winst.