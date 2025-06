Aan het Rode Lijn-protest tegen het geweld in Gaza zondag in Den Haag doen 150.000 mensen mee, meldt de organisatie. Volgens de organisatie komen er ook nog mensen aan in Den Haag om mee te doen.

Bij het vorige Rode Lijn-protest in Den Haag in mei schatte de organisatie de opkomst op ruim 100.000 mensen.