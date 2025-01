Tennisster Osaka bereikt na bijna drie jaar weer halve finale

AUCKLAND (ANP/AFP) - Tennisster Naomi Osaka heeft voor het eerst sinds 2022 op een toernooi de halve finales bereikt. Dat deed de 27-jarige Japanse in Auckland waar ze zich voorbereidt op de Australian Open. Osaka, een voormalig nummer 1 van de wereld, versloeg de Amerikaanse Hailey Baptiste in drie sets: 6-7 (2) 6-1 6-2.

Osaka stond voor het laatst in april 2022 op het toernooi van Miami bij de laatste vier. Daarna wist ze nog slechts drie partijen te winnen tot ze in september haar seizoen besloot. Viervoudig grandslamwinnares Osaka beviel in juli 2023 van een dochter en kwam dat jaar niet in actie. Het afgelopen jaar speelde ze twee keer een kwartfinale, een daarvan in Rosmalen.

"Het belangrijkste doel vandaag was om vertrouwen in mezelf te hebben", sprak Osaka, inmiddels de nummer 57 op de wereldranglijst na haar overwinning. "Ik heb het afgelopen jaar hard gewerkt, ook al was dat niet te zien aan de resultaten, en ik blijf mijn best doen om te zien waar het me brengt."