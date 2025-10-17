ECONOMIE
Porsche in gesprek met voormalig McLaren-topman voor topfunctie

Economie
door anp
vrijdag, 17 oktober 2025 om 11:21
anp171025113 1
STUTTGART (ANP/BLOOMBERG) - Porsche is in gesprek met Michael Leiters, voormalig directeur van McLaren, om Oliver Blume te vervangen als hoogste baas bij de Duitse sportwagenfabrikant. Porsche staat al lange tijd onder druk om Blume, die zowel Porsche als Volkswagen leidt, te vervangen.
De dubbele rol van Blume baart investeerders zorgen, aangezien beide automakers worstelen met Amerikaanse importheffingen en dalende verkopen in China, waar lokale fabrikanten als BYD de markt overnemen. Blume blijft wel topman bij Volkswagen, meldt Porsche.
Volgens de raad van commissarissen van Porsche is Leiters beschikbaar als "potentiële opvolger voor de functie van bestuursvoorzitter" en worden onderhandelingen met hem gestart. De in Duitsland geboren Leiters gaf tot april leiding aan de Britse sportwagenfabrikant. Hij bekleedde eerder functies bij Porsche, waar hij toezicht hield op de ontwikkeling en productie van de Cayenne SUV, voordat hij overstapte naar Ferrari en vervolgens naar McLaren.
