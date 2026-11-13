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Tennisster Pegula met Nosková naar laatste vier in WTA Finals

Sport
door anp
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INDIAN WELLS (ANP) - Tennisster Jessica Pegula heeft door een zege op Linda Nosková de halve finales van de WTA Finals bereikt. De 32-jarige Amerikaanse versloeg de 21-jarige Tsjechische op het hardcourt in Indian Wells in drie sets: 7-6 (2) 4-6 7-5. Nosková was door twee eerdere zeges al zeker van een plek bij de laatste vier.
Coco Gauff, die eerder op de dag won van Marta Kostjoek uit Oekraïne (6-4 7-5), is door de zege van Pegula uitgeschakeld.
In de halve finales treft Pegula Mirra Andrejeva uit Rusland die al zeker is van de winst in de andere groep. Aryna Sabalenka uit Belarus en Elina Svitolina uit Oekraïne maken daar in een onderling duel uit wie als tweede tennisster doorgaat.
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