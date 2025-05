Verdachte van fatale schietpartij Rotterdam opgepakt in België

BALEN (ANP) - In het Belgische Balen is maandag een verdachte aangehouden voor de schietpartij bij een partycentrum in Rotterdam begin februari, maakt de politie dinsdag bekend. Het gaat om een 32-jarige man uit Amsterdam. Bij de schietpartij raakten twee mannen zwaargewond, van wie er een later in het ziekenhuis overleed.

De politie vond de verdachte in een woning, waar hij zich schuilhield in de opbergruimte van een bedbank. Hij verzette zich tegen zijn aanhouding en liep daarbij letsel op, waarvoor hij in het ziekenhuis is behandeld.

De Amsterdammer zou zowel binnen als buiten hebben geschoten bij de feestlocatie aan de Galvanistraat. Hij wordt verdacht van doodslag en poging tot doodslag. Hij wordt in Turnhout (België) voorgeleid aan de onderzoeksrechter, waarna de overleveringsprocedure wordt opgestart.