Tennisster Rus onderuit in kwartfinale Cleveland

CLEVELAND (ANP) - Arantxa Rus is uitgeschakeld in de kwartfinale van het WTA-toernooi van Cleveland. De beste tennisster van Nederland ging met 4-6 2-6 onderuit tegen de Amerikaanse McCartney Kessler.

De 33-jarige Rus verloor in de eerste set haar tweede servicebeurt en wist de schade niet meer te repareren. In de tweede set kwam ze er niet meer aan te pas, nadat de Amerikaanse meteen een 4-0-voorsprong had genomen.

Het toernooi van Cleveland is het laatste voorbereidingstoernooi voor de US Open, waar Rus ook aan deelneemt. De nummer 95 van de wereld speelt in New York in de eerste ronde tegen de Roemeense Ana Bogdan. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar begint maandag.