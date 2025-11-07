ECONOMIE
Vroeger heette het een dutje, nu is het hip: helpt een powernap echt?

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
door Nina van der Linden
vrijdag, 07 november 2025 om 19:53
Powernaps zijn méér dan een hype: kort overdag slapen is een blijvende trend in 2025. Uit nieuw onderzoek blijkt dat een goed getimede powernap de productiviteit en het welzijn aanzienlijk kan verbeteren, mits je je aan de aanbevolen duur houdt.
Slaaptrends van 2025
De nieuwste slaaptrends draaien om persoonlijk welzijn, slimme technologie en duurzaamheid. Slaapkamers worden uitgerust met slimme bedden en slaaptrackers die helpen je nachtrust te optimaliseren. Er is meer aandacht voor natuurlijke, recyclebare materialen en minimalistisch design – allemaal bedoeld om zowel lichaam als geest tot rust te laten komen. Daarnaast is 'therapeutische luiheid' aan een opmars bezig: bewust kiezen voor rustmomenten, waaronder korte dutjes, wordt als essentieel gezien voor herstel en gezondheid.
Helpt een Powernap Echt?
Ja, mits goed uitgevoerd! Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een powernap van ongeveer 10 tot 30 minuten de alertheid, concentratie, stressregulatie, cognitieve prestaties en zelfs stemming verbetert. Piloten die een powernapå van 25 minuten nemen zijn tot wel 2 uur alerter, uit NASA-onderzoek. Ook topsporters zweren erbij; het Nationale Instituut voor Mentale Gezondheid noemt de powernap een bewezen effectieve manier tegen stress en zelfs ter preventie van hart- en vaatziekten.
De Juiste Powernap: Hoe en Hoe Lang
Voordelen en Nadelen
VoordelenNadelen
Snelle boost in energieTe lang slapen maakt duf
Verbeterde concentratieKan nachtrust belemmeren
Betere stemmingNiet geschikt voor iedereen
StressverlagendTiming is belangrijk
Cognitieve functies beter

