Tennisster Rybakina strandt in vierde ronde tegen Keys

MELBOURNE (ANP) - Elena Rybakina is klaar op de Australian Open. De Kazachse tennisster, die als zesde was geplaatst, verloor in de vierde ronde met 6-3 1-6 6-3 van de Amerikaanse Madison Keys.

De 25-jarige Rybakina beleeft zo opnieuw een vrij snelle uitschakeling, na haar nederlaag van vorig jaar in de tweede ronde.

In de kwartfinales treft Keys de Oekraïense Elina Svitolina. De voormalige nummer 3 van de wereld klopte de Russische Veronika Koedermetova met 6-4 6-1. Svitolina bereikte al twee keer eerder de kwartfinales in Melbourne.