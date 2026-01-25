ECONOMIE
Tennisster Sabalenka naar kwartfinale Australian Open

door anp
zondag, 25 januari 2026 om 3:49
MELBOURNE (ANP/RTR) - Tennisster Aryna Sabalenka heeft de kwartfinale van de Australian Open weten te bereiken. De als eerste geplaatste speelster uit Belarus versloeg in de vierde ronde van het toernooi de Canadese Victoria Mboko met 6-1 7-6 (1).
De tweevoudig kampioene in Melbourne walste in de eerste set, die slechts 31 minuten duurde, over haar tegenstander heen. Maar ze gaf in de tweede set een voorsprong van 4-1 uit handen. De als zeventiende geplaatste Mboko begon daarna aan een indrukwekkende comeback. Toch moest de Canadese uiteindelijk in de tiebreak het hoofd buigen.
Sabalenka was na de partij vol lof over haar tegenstandster. "Wat een ongelooflijke speelster op zo'n jonge leeftijd," zei ze over de pas 19-jarige Mboko. "Ze zette me vandaag echt enorm onder druk. Superblij met de overwinning … en blij dat ik door ben."
Sabalenka speelt in de kwartfinale tegen de winnares van de partij tussen Iva Jovic en Yulia Putintseva.
