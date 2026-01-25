Ruim 4000 vluchten VS geschrapt door naderend extreem winterweer

WASHINGTON (ANP/RTR) - In de Verenigde Staten zijn meer dan 4000 vluchten geannuleerd in aanloop naar het extreme winterweer dat op komst is. Ook is al bij ruim 100.000 stroomafnemers de elektriciteit uitgeschakeld. De storm dreigt oostelijke staten van de VS grotendeels plat te leggen door hevige sneeuwval.

Volgens meteorologen trekken sneeuw, natte sneeuw en ijzel, samen met zeer lage temperaturen, zondag en in de komende week over het oostelijke tweederde deel van het land. President Donald Trump noemde de stormen al "historisch" en keurde zaterdag federale noodrampverklaringen goed voor de staten South Carolina, Virginia, Tennessee, Georgia, North Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana en West Virginia.

"We zullen blijven monitoren en in contact blijven met alle staten die op het pad van deze winterstorm liggen. Blijf veilig en blijf warm," schreef Trump in een bericht op Truth Social.

Zeventien staten en het District of Columbia hebben een weernoodtoestand uitgeroepen.