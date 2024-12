Tennisster Sabalenka opent seizoen met overtuigende winst

BRISBANE (ANP/RTR) - Aryna Sabalenka is het nieuwe tennisseizoen begonnen met een duidelijke overwinning. De Belarussische nummer 1 van de wereld rekende in Brisbane in twee sets af met Renata Zarazua uit Mexico: 6-4 6-0. "De eerste wedstrijd is altijd lastig", zei Sabalenka na afloop. Ze maakte in de eerste set veel fouten, maar herpakte zich in de tweede set.

Sabalenka bereidt zich in Brisbane voor op de Australian Open, het grandslamtoernooi in Melbourne dat ze voor de derde keer op rij kan winnen. Als ze daarin slaagt, is ze de eerste tennisster die dat lukt na de Zwitserse Martina Hingis (van 1997 tot en met 1999).