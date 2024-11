Tennisster Sabalenka sluit jaar af als nummer 1 van de wereld

LONDEN (ANP) - De Belarussische tennisster Aryna Sabalenka sluit het jaar af als nummer 1 van de wereld in het enkelspel. Sabalenka werd weliswaar in de halve finales van de WTA Finals uitgeschakeld door de latere winnares Coco Gauff, maar hield genoeg punten over om de mondiale ranglijst aan te blijven voeren. De Poolse Iga Swiatek, die niet de laatste vier haalde op het eindejaarstoernooi in Riyad (Saudi-Arabië), handhaafde zich op de tweede plaats, terwijl de Amerikaanse Gauff haar derde plek verstevigde.

De Nederlandse Arantxa Rus eindigt het jaar als nummer 81 op de wereldranglijst. Suzan Lamens is op de 87e plaats de tweede Nederlandse in de top 100.

Bij de mannen, die deze week de ATP Finals afwerken, is al zeker dat de Italiaan Jannik Sinner het jaar eindigt als nummer 1. In de top tien viel wel een wijziging te noteren. De Serviër Novak Djokovic zakte naar de zesde plaats en zag de Amerikaan Taylor Fritz de vijfde plek overnemen.

Tallon Griekspoor is de beste Nederlander op de 40e plek, Botic van de Zandschulp staat 81e.