Fors minder asielzoekers in Ter Apel door opvang Biddinghuizen

TER APEL (ANP) - Het aantal asielzoekers dat bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt opgevangen is flink gedaald de afgelopen week. Dit weekend sliepen er zelfs minder dan 1600 mensen elke nacht, ook hoefden er geen mensen naar de noodnachtopvangplek in Beilen gebracht te worden. De daling is volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te danken aan de opening van de opvanglocatie in Biddinghuizen en een lagere asielinstroom.

"Maar we moeten hier heel alert op blijven, want het kan zo weer anders gaan", aldus de woordvoerder. Bij het centrum in Ter Apel mogen maximaal 2000 mensen zijn, maar op een aantal dagen na lukte het dit hele jaar niet om die afspraak na te komen. "Op de instroom hebben we geen invloed", aldus de COA-woordvoerder, "en voor de rest zitten we nog altijd in een situatie waarin opvanglocaties openen en sluiten".

De opening van de opgebouwde opvangplek in Flevoland voor 1250 mensen eerder deze maand, heeft de locaties in het noorden ruimte gegeven. "Hopelijk volgt de opening van de pontons in Zaandam ook snel." De woordvoerder zegt dat op die drijvende opvanglocaties voor in totaal zo'n duizend mensen de laatste werkzaamheden worden verricht voor het aansluiten van energie. "Als dat allemaal goedgekeurd is, kunnen we ook daar mensen gaan plaatsen." Wanneer dat zal zijn, is nog altijd onduidelijk. "Ik hoor dat ze in de afrondende fase zitten", maar nadat eerder genoemde data niet werden gehaald, "wordt er nu geen datum meer genoemd".

Tweemaal legde een rechter een dwangsom op voor elke keer dat de bestuursafspraak van 2000 mensen in Ter Apel wordt overschreden. Die wordt betaald aan de gemeente Westerwolde, waarbinnen het centrum ligt. Begin dit jaar kostte die overtreding het COA nog 15.000 euro. In een nieuwe uitspraak van 30 oktober bepaalde de rechter dat de overtreding 50.000 euro gaat kosten. Het hogere bedrag zou bij een overtreding vanaf woensdag betaald moeten worden, maar met deze verspreiding van asielzoekers lijkt het COA die boete vooralsnog niet te hoeven voldoen.