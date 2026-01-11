ECONOMIE
Tennisster Sabalenka toont vorm met nieuwe titel in Brisbane

Sport
door anp
zondag, 11 januari 2026 om 9:14
anp110126044 1
BRISBANE (ANP) - De Belarussische tennisster Aryna Sabalenka heeft haar titel in Brisbane geprolongeerd. De nummer 1 van de wereld was in de finale duidelijk te sterk voor de Oekraïense Maria Kostjoek, de nummer 26 van de wereld: 6-4 6-3.
Sabalenka (27) won zo haar eerste toernooi van het jaar. Ze is net als de andere tennissters in voorbereiding op de Australian Open, die over een week begint.
Sabalenka won het eerste grandslamtoernooi van het jaar in 2023 en 2024. Vorig jaar verloor ze in de finale van de Amerikaanse Madison Keys.
