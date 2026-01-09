ECONOMIE
Amper nog gestrande reizigers die nacht op Schiphol doorbrachten

Samenleving
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 9:53
anp090126077 1
SCHIPHOL (ANP) - In tegenstelling tot de afgelopen dagen overnachtten er in de nacht van donderdag op vrijdag nauwelijks nog gestrande reizigers op Schiphol. Dat heeft een woordvoerder gezegd. "Als er al mensen de nacht in de terminals doorbrachten, waren dat hoogstens enkelingen."
Door sneeuwval en wind kampte de luchthaven de hele week met veel annuleringen en grote vertragingen. Hierdoor moesten per nacht honderden mensen in de terminals overnachten, vaak omdat ze niet het juiste visum hadden om Nederland in te gaan of geen slaapplek konden vinden.
Volgens de woordvoerder is dat probleem nu minder groot omdat donderdag de meeste vluchten konden vertrekken en er grotere vliegtuigen werden ingezet. Ook konden meer mensen een hotelkamer boeken, als zij Nederland in mochten.
