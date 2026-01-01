Tennisster Sabalenka wil revanche in 'Battle of the Sexes'

BRISBANE (ANP) - Tennisster Aryna Sabalenka wil graag een revanche tegen Nick Kyrgios in de 'Battle of the Sexes'. De nummer 1 van de wereld bij de vrouwen verloor op 28 december met 6-3, 6-3 van de Australiër in Dubai.

"Ik heb wraak nodig en ik wil het niet zo laten. Ik wil het zeker nog een keer tegen hem opnemen", zei Sabalenka in aanloop naar het WTA-toernooi in Brisbane. "Ik vind wel dat we een andere opzet moeten kiezen, want ik vond het aanpassen lastig", zei de Belarussin over de speciale regels voor de partij. Beide spelers mochten slechts één keer serveren en de baan van Sabalenka was 9 procent kleiner gemaakt. "Je leert altijd van verliezen en ik heb veel geleerd van deze partij."

Er was na afloop van de showpartij in Dubai kritiek, omdat het de twee tennissers vooral om geld zou gaan. Sabalenka was het daar niet mee eens. "Demonstratietennis is belangrijk om de sport interessant, fris en leuk te houden."