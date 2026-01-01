ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisster Sabalenka wil revanche in 'Battle of the Sexes'

Sport
door anp
donderdag, 01 januari 2026 om 12:12
anp010126087 1
BRISBANE (ANP) - Tennisster Aryna Sabalenka wil graag een revanche tegen Nick Kyrgios in de 'Battle of the Sexes'. De nummer 1 van de wereld bij de vrouwen verloor op 28 december met 6-3, 6-3 van de Australiër in Dubai.
"Ik heb wraak nodig en ik wil het niet zo laten. Ik wil het zeker nog een keer tegen hem opnemen", zei Sabalenka in aanloop naar het WTA-toernooi in Brisbane. "Ik vind wel dat we een andere opzet moeten kiezen, want ik vond het aanpassen lastig", zei de Belarussin over de speciale regels voor de partij. Beide spelers mochten slechts één keer serveren en de baan van Sabalenka was 9 procent kleiner gemaakt. "Je leert altijd van verliezen en ik heb veel geleerd van deze partij."
Er was na afloop van de showpartij in Dubai kritiek, omdat het de twee tennissers vooral om geld zou gaan. Sabalenka was het daar niet mee eens. "Demonstratietennis is belangrijk om de sport interessant, fris en leuk te houden."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 516587105

Hoeveel oliebollen of appelflappen moet je eten om een kilo aan te komen?

ANP-520293667

Meteoroloog verbaasd door weermodel: "Lang niet gezien"

anp311225118 1

Opschepper: Poetin in nieuwjaarstoespraak: Rusland zal de oorlog winnen

91985960 l

Tip voor vannacht: maak een video van je dronken tiener

ANP-546106574

Feitenrelaas: Het was een grote gewelddadige troep, met doden en heel veel gewonden

222839927_m

Lucide dromen: wakker in je eigen onzin

Loading