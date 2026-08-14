Tennisster Swiatek wint toernooi in Toronto

TORONTO (ANP) - Iga Swiatek heeft haar eerste toernooizege van dit seizoen binnen. De Poolse versloeg de als tweede geplaatste Kazachse Elena Rybakina in de finale in Toronto (6-2 6-3).

De als achtste geplaatste Swiatek vierde haar 26e titel uit haar loopbaan. Ze won vier keer Roland Garros en was een keer de beste op Wimbledon en de US Open. Ze trad in Toronto in de voetsporen van Victoria Mboko, die haar titel vanwege een knieblessure niet kon verdedigen.

Swiatek nam met haar zege in de finale revanche voor haar nederlaag eerder dit jaar tegen Rybakina in de kwartfinale van de Australian Open.