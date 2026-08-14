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Eerste trekkers bij provinciehuis Den Bosch

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 8:29
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DEN BOSCH (ANP) - Bij het provinciehuis in Den Bosch zijn vrijdagochtend de eerste boeren met trekkers gearriveerd. Ze protesteren tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van vijf pluimveebedrijven in te trekken. Een ANP-verslaggever ziet enkele tientallen luid toeterende trekkers met omgekeerde vlaggen en een groot bord met daarop "Makelaar Van Essen. Te koop. Wij verkopen het platteland". Jaimi van Essen is als landbouwminister verantwoordelijk voor het stikstofbeleid.
De bedrijven liggen bij beschermde natuurgebieden als de Peel waar nu te veel stikstof belandt. Om de natuur te verbeteren, wil de provincie de stikstofuitstoot van de bedrijven stoppen door de vergunning in te nemen. Die aankondiging zorgde voor veel opschudding, waardoor de Brabantse politiek de zomervakantie onderbreekt voor een spoeddebat over de kwestie.
Rond het plein voor het provinciehuis hangen grote omgekeerde Nederlandse vlaggen. Op shirts van de zich verzamelende boeren staat de tekst "Trots op de boeren" terwijl een bord onder een wagen voor veevoer aangeeft: "Het gaat vroeg of laat verkeerd als de politiek de boeren niet waardeert."
Ook Farmers Defence Force (FDF) is in Den Bosch. De radicale boerenactiegroep noemt het voornemen van de provincie Noord-Brabant om de vijf vergunningen in te trekken illegaal en vreest dat andere provincies zullen volgen.
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