Google schikt rechtszaak in VS rond appwinkel met Fortnite-maker

SAN FRANCISCO (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Google heeft een schikking getroffen met de maker van de populaire game Fortnite, Epic Games. Het voorstel moet een einde maken aan de rechtszaak die Epic Games in 2020 aanspande.

De maker van Fortnite beschuldigde Google van machtsmisbruik en stelde dat de regels en tarieven van zijn appwinkel de concurrentie en betalingen binnen apps van andere partijen belemmerden. Eind 2023 oordeelde een jury dat Google een illegaal monopolie heeft met Google Play en de appwinkel moet aanpassen. Een rechter eiste dat Google app-ontwikkelaars toestaat klanten naar goedkopere betalingsopties buiten de appwinkel te leiden. Het techbedrijf stelde dat de maatregelen de veiligheid van gebruikers en zijn concurrentiepositie in gevaar kunnen brengen.

De bedrijven hebben het voorstel voorgelegd ter goedkeuring aan dezelfde rechter. Daarin staat dat Google commissies voor aankopen buiten Google Play vraagt van maximaal 9 of 20 procent, afhankelijk van het type transactie.