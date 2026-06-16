Tennisster Williams verliest in Berlijn tweede partij na rentree

BERLIJN (ANP) - Tennisster Serena Williams heeft haar tweede wedstrijd na haar rentree niet weten te winnen. De 44-jarige Amerikaanse strandde met haar Tsjechische partner Karolína Muchová in de eerste ronde van het dubbelspel op het grastoernooi van Berlijn. Het duo verloor met 6-4 6-4 van de Mexicaanse Giuliana Olmos en Erin Routliffe uit Nieuw-Zeeland.

Williams won vorige week met de Canadese Victoria Mboko bij haar rentree van Routliffe en de Amerikaanse Nicole Melichar-Martinez op Queen's. De twee kwamen vervolgens niet in actie in de tweede ronde door een blessure van Mboko.

Eerder op dinsdag werd bekend dat Williams met haar zus Venus gaat uitkomen op Wimbledon. De veelvoudig grandslamkampioenen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. De zussen wonnen samen zes keer het dubbelspel op Wimbledon, voor het laatst in 2016. Serena Williams stopte in 2022 voor het eerst met tennis.