Broeders-Bol tweede bij outdoordebuut 800 meter in Ostrava

OSTRAVA (ANP) - Femke Broeders-Bol is bij haar outdoordebuut op de 800 meter in het Tsjechische Ostrava tweede geworden in een tijd van 1.57,13. De wedstrijd werd gewonnen door de Zwitserse Audrey Werro in een razendsnelle 1.54,45. Met haar tijd is Bol ruim anderhalve seconde langzamer dan het Nederlands record dat Ellen van Langen tijdens haar gouden olympische race in Barcelona in 1992 noteerde.

Bol liep in de eerste ronde op de derde plaats in het spoor van Werro. In de rug van Werro schoof ze op naar plek 2. Ze wist lang in het spoor van de Zwitserse te blijven, maar moest haar in de laatste bocht laten gaan. "Het was zo cool", zei Bol na de wedstrijd in een flashinterview. Ze was blij dat ze tegen Werro, die in uitstekende vorm verkeert, mocht lopen. "Het was zwaar, maar ik heb ervan genoten."

Broeders-Bol maakte eind 2025 de overstap van de 400 meter horden naar de 800 meter. Op haar nieuwe onderdeel debuteerde ze in februari tijdens het indoorseizoen. Ze liep in Metz direct naar het Nederlands indoorrecord met 1.59,07. Daarna werd ze gehinderd door een peesblessure.

De tweevoudig wereldkampioen op de 400 meter horden heeft stevige concurrentie op haar nieuwe afstand. Werro liep op 7 juni in Stockholm de derde tijd ooit. Met haar 1.53,98 was ze de snelste vrouw op de 800 meter in 43 jaar. De Britse olympisch kampioen Keely Hodgkinson liep in februari op de 800 meter indoor het 23 jaar oude wereldrecord uit de boeken.