Tennisster Williams verliest in voorbereiding op Australian Open

AUCKLAND (ANP) - Tennisster Venus Williams is uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi van Auckland. De 45-jarige Amerikaanse verloor in drie sets van de Poolse Magda Linette: 4-6 6-4 2-6.

Williams kreeg eerder een wildcard voor de Australian Open. Ze wordt daarmee de oudste vrouw ooit die aan de Australian Open meedoet. De Auckland Classic is een voorbereidingstoernooi op het eerste grandslamtoernooi van het seizoen dat op 18 januari begint.

De Poolse nummer 52 van de wereldranglijst verloor haar vorige twee partijen tegen Williams en zei onder de indruk te zijn van haar tegenstander. "Ze bewoog heel goed en raakte de ballen goed", aldus Linette.