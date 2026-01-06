ECONOMIE
Journalistenbond: veertien journalisten opgepakt in Venezuela

Samenleving
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 9:19
CARACAS (ANP/RTR) - Veertien journalisten zijn maandag in de Venezolaanse hoofdstad Caracas opgepakt, meldt de journalistenbond (SNTP) in het land. Zij deden verslag van onder meer een demonstratie voor de gevangengenomen president Nicolás Maduro en de installatie van Delcy Rodríguez als waarnemend president.
Alle journalisten zijn volgens de SNTP later vrijgelaten. Een van hen was een buitenlandse journalist die werd uitgezet. Volgens de journalistenorganisatie werken elf van de veertien opgepakte personen voor internationale media en één voor een nationaal medium. Om welke media het gaat, is niet bekendgemaakt.
Onder meer persbureaus Reuters, AFP en AP reageerden niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar. De Venezolaanse autoriteiten hebben vooralsnog niet gereageerd op de arrestaties.
