Tennissters Italië winnen Billie Jean King Cup opnieuw

SHENZHEN (ANP) - De Italiaanse tennissters hebben de Billie Jean King Cup gewonnen. Elisabetta Cocciaretto en Jasmine Paolini waren in de finale in de beide enkelspelen te sterk voor respectievelijk Emma Navarro en Jessica Pegula van de Verenigde Staten. Italië won de titel in het landentennis voor vrouwen vorig jaar ook al.

Cocciaretto versloeg Navarro in twee sets (6-4 6-4) en Paolini had ook maar twee sets nodig tegen Pegula: 6-4 6-2.

De VS blijven recordhouder met achttien eindzeges in de Billie Jean King Cup, de vroegere Fed Cup.