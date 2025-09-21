Vrienden en familie nemen afscheid van Gerard Cox

HEINENOORD (ANP) - Vrienden en familie hebben afscheid genomen van Gerard Cox tijdens zijn uitvaart in Heinenoord. Dat liet het management van de zanger en acteur zondag weten aan het ANP. Onder de aanwezigen waren vakgenoten als Barrie Stevens, Lee Towers en Loes Luca. Frits Landesbergen, de weduwnaar van Joke Bruijs, was er ook.

Het management liet weten dat Cox tot in de kleinste details betrokken was bij de organisatie van zijn uitvaart. Zo stelde hij zelf een lijst met genodigden op en bepaalde hij de muziek, waaronder That's Life van Frank Sinatra, die tijdens de dienst werd gespeeld. "Het was een prachtige dienst, precies zoals Gerard het wilde", aldus het management.

De ceremonie werd geleid door Bastiaan Ragas. Ook diens vrouw Tooske was aanwezig. Voormalig burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb, die bevriend was met Cox, sprak ook tijdens de uitvaart. Gerard Cox overleed op 13 september op 85-jarige leeftijd aan de gevolgen van slokdarmkanker.