Tennissters Oranje op achterstand na nederlaag Vedder

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse tennissters hebben hun eerste partij in de tweekamp met Groot-Brittannië om een plaats in de finaleronde van de Billie Jean King Cup verloren. In de Haagse Sportcampus was Eva Vedder niet opgewassen tegen Sonay Kartal, de nummer 60 van de wereld. Vedder, die door captain Elise Tamaëla was verkozen boven Anouk Koevermans, staat 265e op de wereldranglijst. De Britse had het moeilijk, maar won in drie sets: 6-4 4-6 6-1.

Suzan Lamens, de Nederlandse nummer 1, moet winnen van Katie Boulder, om de hoop op plaatsing voor het eindtoernooi in China in leven te houden. Bij winst volgt een beslissend dubbel waarvoor Demi Schuurs en Lamens zijn aangewezen.

De 25-jarige Vedder had donderdag in het duel met Duitsland gewonnen van Jule Niemeier: 6-3 6-1. Ze was toegevoegd aan de selectie na de afzegging van Arantxa Rus.