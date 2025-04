Marc Márquez pakt pole in GP Qatar in MotoGP

LOSAIL (ANP) - De Spaanse motorcoureur Marc Márquez start zondag vanaf poleposition in de Grote Prijs van Qatar. De zesvoudig wereldkampioen was daarmee ook in de vierde grand prix van dit seizoen de snelste in de kwalificaties. Twee keer leverde hem dat de overwinning op, maar twee weken geleden hield een val hem van de winst in het Amerikaanse Austin.

Márquez hield zijn broer Álex Márquez en de Italiaan Fabio Quartararo achter zich.

De Spanjaard Jorge Martín, die zijn rentree maakt, haalde de tweede kwalificatieronde niet. De titelverdediger liep bij een trainingsongeluk kort voor de eerste grand prix in Thailand meerdere breuken op in zijn linkerhand en rechtervoet en miste de eerste drie races van het seizoen. Bij zijn terugkeer hoopt hij de race uit te kunnen rijden, sprak Martín afgelopen week.