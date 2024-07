Tennissters Rybakina en Krejcikova naar halve finales Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennissters Elena Rybakina uit Kazachstan en Barbora Krejcikova uit Tsjechië hebben zich geplaatst voor de halve finale van Wimbledon. Rybakina versloeg Elina Svitolina uit Oekraïne in twee sets: 6-3 6-2. Krejcikova was te sterk voor Jelena Ostapenko uit Letland: 6-4 7-6 (4).

Rybakina won Wimbledon in 2022. De 25-jarige Kazachse maakte in de eerste set een break meer dan haar opponente. In de tweede set won Rybakina twee keer de opslagbeurt van Svitolina. Op haar eerste matchpoint maakte ze het af.

De kwartfinale op Court 1 in Londen ging tussen twee kampioenes van Roland Garros. Ostapenko won het grandslamtoernooi van Parijs in 2018 en Krejcikova in 2021. Ostapenko bereikte in haar succesjaar ook de halve finales op Wimbledon. De Tsjechische kwam nog niet verder dan de vierde ronde.

Andere halve finale

Krejcikova won op 1-1 in de eerste set de opslagbeurt van haar tegenstander. Dat was voldoende om de eerste set te pakken. In de tweede set nam Ostapenko een break voorsprong naar 3-1, maar Krejcikova kwam terug door twee keer achter elkaar de opslagbeurt van de Letse te winnen. De Tsjechische serveerde voor de wedstrijd, maar zag Ostapenko haar tweede breakpoint benutten. In de tiebreak maakte Krejcikova het alsnog af op haar tweede matchpoint.

Rybakina en Krejcikova treffen elkaar nu in de halve finale. De andere halve finale gaat tussen de Italiaanse Jasmine Paolini en Donna Vekic uit Kroatië.