Marcouch praat met minister Faber over acties uit het verleden

ARNHEM (ANP) - Burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch heeft woensdag gesproken met de nieuwe minister van Asiel Marjolein Faber. De minister bezocht Marcouch in Arnhem. Daar ging het volgens hem onder meer over uitspraken en acties van Faber in haar rol als PVV-politica. Het was een "interessant en constructief gesprek", zo vertelt de burgemeester.

Faber was jarenlang Statenlid in de provincie Gelderland. In 2017 demonstreerde ze in Arnhem met onder anderen Geert Wilders tegen de komst van Marcouch als burgemeester naar de stad. Marcouch is van Marokkaanse komaf. De PVV'ers hielden een spandoek omhoog met daarop de slogan 'Geen Arnhemmistan'.

Marcouch denkt dat Faber hem nu aan het begin van haar ministerschap bezocht, omdat het in onder meer de Tweede Kamer veel is gegaan over Fabers uitspraken en acties als PVV-politicus. De burgemeester en de minister hebben "gereflecteerd" op wat er is gebeurd. Marcouch wil "niet citeren" uit het gesprek, maar hij kan wel zeggen dat de twee hebben gesproken over "de impact van dergelijke polariserende acties op mensen in de samenleving ". Excuses heeft Faber niet gemaakt, maar daar heeft Marcouch ook niet om gevraagd. "Ik zie een minister die haar best doet om minister te zijn los van het beeld dat ze eerder heeft neergezet."

Faber is woensdag ook in de Groningse plaats Ter Apel. Daar staat het aanmeldcentrum voor mensen die asiel willen aanvragen in Nederland. In het centrum worden al langere tijd meer mensen opgevangen dan de bedoeling is, omdat het niet lukt om genoeg opvangplekken te vinden bij gemeenten in de rest van het land. Arnhem kondigde onlangs nog aan in totaal 1700 langdurige opvangplekken voor asielzoekers te gaan regelen.