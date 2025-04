Tennistoernooi in Madrid na stroomstoring weer op gang

MADRID (ANP) - Op het gravel van La Caja Mágica in Madrid wordt sinds het middaguur weer getennist. Het tennistoernooi kwam maandag door de grote stroomstoring in Spanje plotseling stil te liggen. Hoewel de stroomvoorziening aan het einde van de dag weer geleidelijk beschikbaar was besloot de organisatie van het mannen- en vrouwentoernooi het dagprogramma te schrappen.

Kort na het middaguur moest op maandag de partij tussen de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Brit Jacob Fearnley bij een stand van 6-4 5-4 worden gestaakt. Voor de stroomstoring waren er drie wedstrijden uitgespeeld. De Amerikaanse Coco Gauff bereikte de kwartfinales door de Zwitserse Belinda Bencic te verslaan met 6-4 6-2. Tijdens een interview op de baan met de Amerikaanse winnares viel de stroom weg en ontstond er even chaos in het park. Spelers en publiek werden totaal verrast door de situatie.