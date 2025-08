Tennistoernooi in Montreal verliest met Swiatek weer een topper

MONTREAL (ANP) - Iga Swiatek is verrassend uitgeschakeld in de achtste finales op het masterstoernooi van Montreal. De winnares van Wimbledon verloor van de als zestiende geplaatste Clara Tauson uit Denemarken: 7-6 (1) 6-3.

Swiatek was als tweede geplaatst. De als eerste geplaatste Coco Gauff verloor zondag van de Canadese tiener Victoria Mboko: 6-1 6-4. De als derde geplaatste Jessica Pegula en als vierde geplaatste Mirra Andreeva zijn ook al uitgeschakeld. Ook de als vijfde geplaatste Amanda Anisimova slaagde er niet in zich voor de kwartfinale te plaatsen. De Amerikaanse verloor van Elina Svitolina uit Oekraïne: 6-4 6-1.

Met Naomi Osaka staat er wel een voormalige nummer 1 van de wereldranglijst in de kwartfinales. De Japanse gunde Anastasija Sevastova slechts één game in de achtste finales: 6-1 6-0. De tweevoudig winnares van de US Open staat voor het eerst in anderhalf jaar in de kwartfinale van een masterstoernooi. "Ik voel me fysiek weer sterk en dat geeft vertrouwen", zei ze.

Osaka neemt het in de kwartfinale op tegen de Oekraïense Elina Svitolina, die het toernooi in Montreal won in 2017.