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Tesselaar tweede op tienkamp na drie onderdelen op EK

Sport
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 14:42
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BIRMINGHAM (ANP) - Jeff Tesselaar heeft een flitsende start gemaakt op de tienkamp bij de EK atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper bezet na drie onderdelen de tweede plaats achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer.
Tesselaar eindigde als tweede op de 100 meter in 10,75 seconden, werd derde bij het verspringen met 7,67 meter en stootte de kogel naar de achtste plaats met een persoonlijk record van 15,11 meter.
De atleet uit Heerhugowaard is bezig aan zijn tweede EK. Hij debuteerde twee jaar geleden in Rome met de twaalfde plaats. Op de WK indoor in maart in Toruń werd hij zevende op de zevenkamp.
De tienkamp gaat woensdagavond verder met het hoogspringen en de 400 meter.
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