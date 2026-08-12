Elke minuut 149.000 kippen: zóveel dieren worden er wereldwijd geslacht

Wie denkt dat vleesconsumptie vooral draait om koeien en varkens, krijgt van deze cijfers een ongemakkelijk perspectief. Wereldwijd worden dagelijks honderden miljoenen dieren geslacht voor vlees. Veruit de grootste groep: kippen.

Volgens de meest recente beschikbare cijfers van de VN-voedselorganisatie FAO werden in 2024 gemiddeld ruim 215 miljoen kippen per dag geslacht. Dat komt neer op bijna 149.000 kippen per minuut. ourworldindata

De bekende infographic van Our World in Data, die veel op sociale media circuleert, gebruikte nog cijfers uit 2021. Daarop stonden 202 miljoen kippen per dag. Het beeld erachter klopt dus, maar de werkelijkheid is inmiddels nog groter geworden.

Meer dan 235 miljoen dieren per dag

De FAO houdt per diersoort bij hoeveel dieren worden geslacht voor vlees. Tel je alleen kippen, eenden, varkens, schapen, geiten en runderen bij elkaar op, dan komt de wereld in 2024 uit op minstens 235 miljoen dieren per dag.

Dier Gemiddeld aantal geslacht per dag in 2024 Kippen 215,2 miljoen Eenden 11,6 miljoen Varkens 4,1 miljoen Schapen 1,9 miljoen Geiten 1,5 miljoen Runderen 835.000

Dat totaal is nog een ondergrens. In deze optelsom ontbreken onder meer kalkoenen, ganzen, konijnen en andere diersoorten die eveneens voor vlees worden gehouden. ourworldindata

Kippen vormen veruit de grootste groep

De cijfers maken duidelijk waarom kippen zo’n uitzonderlijke positie innemen in de mondiale vleesindustrie. Eén rund levert veel meer vlees op dan één kip, maar kippenvlees wordt op enorme schaal geproduceerd en de dieren bereiken snel hun slachtgewicht.

Per jaar werden in 2024 wereldwijd naar schatting ruim 78,5 miljard kippen geslacht. Dat is meer dan 90 procent van de zes genoemde categorieën samen. ourworldindata

Het aantal varkens – 4,1 miljoen per dag – lijkt daarnaast bijna klein, maar betekent nog altijd ongeveer 1,5 miljard dieren per jaar. Ook eenden komen wereldwijd uit op ruim 4,2 miljard dieren per jaar.

En de vissen dan?

Bij vis zijn de cijfers veel minder precies. De FAO registreert visserij en kweekvis vooral in gewicht, niet per individueel dier. Daardoor is niet betrouwbaar vast te stellen hoeveel vissen dagelijks voor menselijke consumptie sterven.

Onderzoekers schatten alleen al het aantal wereldwijd gekweekte vissen op tientallen tot meer dan honderd miljard per jaar. Our World in Data concludeert daarom voorzichtig dat het zeker om honderden miljoenen vissen per dag gaat; wilde vangst komt daar nog bovenop. ourworldindata

Cijfers met een kanttekening

De FAO-data zijn de beste mondiale bron die er is, maar blijven schattingen op basis van nationale rapportages. Ook tellen ze uitsluitend dieren die officieel voor vlees worden geslacht. Dieren die bijvoorbeeld in de eier- of zuivelindustrie sterven, vallen buiten deze statistiek.