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Tesselaar verliest op 1500 meter strijd om brons op tienkamp

Sport
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 22:30
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BIRMINGHAM (ANP) - Jeff Tesselaar heeft net naast de bronzen medaille gegrepen op de tienkamp bij de EK atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Heerhugowaard liep voor wat hij waard was op de afsluitende 1500 meter, maar hij maakte te weinig goed om de Noor Sander Skotheim van het brons af te houden. Tesselaar eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten.
De Duitser Leo Neugebauer veroverde na de wereldtitel de Europese titel met 8611 punten. Neugebauer werd bijna laatste op de 1500 meter, maar hij had op de voorgaande negen onderdelen zoveel voorsprong opgebouwd dat hij nog net zijn landgenoot Niklas Paul voorbleef in de eindstand.
Voor Tesselaar was het zijn tweede EK. Hij debuteerde twee jaar geleden in Rome met de twaalfde plaats. Op de WK indoor in maart in Toruń werd hij zevende op de zevenkamp.
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