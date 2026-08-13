Wall Street enthousiast over verkopen sandalenmaker Birkenstock

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Sandalenmaker Birkenstock maakte donderdag een koerssprong van bijna 12 procent op Wall Street. Het Duitse bedrijf met notering in New York heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar naar boven bijgesteld, nu consumenten massaal de dure sandalen en clogs van het merk aanschaffen.

Topman Oliver Reichert probeert beleggers er al langer van te overtuigen dat zijn aanpak ervoor kan zorgen dat Birkenstock populair blijft bij consumenten, ondanks handelsspanningen en de gevolgen van het conflict in het Midden-Oosten. Zijn strategie is erop gericht dat het bedrijf zijn producten zelf in Duitsland produceert en selectief is in de keuze waar deze worden verkocht.

Andere bedrijven gingen juist flink onderuit op de beurs. Hertz Global Holdings kelderde dik 16 procent nadat de activistische investeerder Pershing Square bekendmaakte dat het zijn belang in het autoverhuurbedrijf heeft verkocht.