Teunissen en Otten zien uit naar historisch debuut op kanoslalom

VAIRES-SUR-MARNE (ANP) - Kanoslalommers Lena Teunissen en Jeroen Otten zien uit naar hun olympische debuut op de wildwaterbaan van Vaires-sur-Marne. Een historisch debuut, want nog nooit deden Nederlandse kanovaarders op de Olympische Spelen mee in de categorie C1. Dat is de kano waarin de vaarder met een halve peddel en in geknielde positie het parcours op snelstromend water dient af te leggen.

"Ik ben vooral heel erg trots dat ik hier in Parijs mijn debuut mag maken. Het wordt een bijzondere ervaring", zegt de 26-jarige Teunissen. De Leerdamse doet niet aan voorspellingen. "Daarvoor heeft deze sport te veel variabelen die het resultaat bepalen. Ik hoop mijn beste wedstrijd ooit te varen en dan zien we wel wat het wordt."

Otten staat er hetzelfde in. "Ik ben vooral heel blij dat ik als eerste Nederlander in de C1 mag uitkomen. Voor mij is dit een stap naar een medaille in Los Angeles over vier jaar. Dat is mijn langetermijndoel", aldus de 26-jarige Helmonder.

Jong begonnen

Teunissen en Otten zijn allebei al op jonge leeftijd in aanraking gekomen met de sport, die voor de toppers in Nederland niet te beoefenen is. Teunissen zit al vanaf haar zesde in de kano. "Voor de wildwaterbaan moet je naar het buitenland. Er was ooit een baan in Zoetermeer, maar die is allang failliet. Ik woon en train sinds drie jaar in Augsburg in Duitsland."

Otten traint de meeste tijd in het Zuid-Franse Pau. Hij is een atypische kanovaarder, die zich in de K1 (zittend met dubbele peddel) veel minder op zijn gemak voelt. "Het is aanleg. Als kind zat ik al op hele gekke manieren op een stoel. Die kniehouding is voor mij veel natuurlijker."

Otten vaart zaterdag de heats in de C1 en mogelijk maandag de halve finales en finale. Teunissen komt dinsdag in actie in de heats.