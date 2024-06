Tientallen Russen mogen onder neutrale vlag meedoen aan Spelen

PARIJS (ANP) - Het IOC heeft vooralsnog 39 sporters uit Rusland en Belarus toestemming gegeven om mee te doen aan de Olympische Spelen volgende maand. Dat moeten ze dan wel onder een neutrale vlag. Het gaat om 22 Russen en 17 Belarussen.

Het IOC publiceerde de lijst donderdag online. Op 15 juni verscheen al een eerste versie met worstelaars, gewichtheffers, wielrenners en trampolinespringers. Op de nieuwste lijst staan nu ook tennissers en roeiers uit de twee landen. Zeker achttien atleten hebben de uitnodiging voor de Spelen al geaccepteerd.

Onder andere tennistoppers Daniil Medvedev en Andrej Roeblev mogen meedoen. Of zij zelf willen deelnemen is nog niet zeker. Ook wielrenner Aleksandr Vlasov is welkom in Parijs, maar hij weigert. Eerder liet ook tennisster Aryna Sabalenka al weten niet mee te doen.

Oorlog in Oekraïne

Sinds de inval in Oekraïne in 2022 mogen Russische en Belarussische sporters alleen meedoen aan sportevenementen onder een neutrale vlag. Of er nog meer Russen en Belarussen mee mogen doen in Parijs is niet bekend.

De Spelen beginnen op 26 juli en duren tot en met 11 augustus.