Tigges assistent van bondscoach Ehren bij hockeysters Oranje

UTRECHT (ANP) - Hockeybond KNHB heeft Robert Tigges aangesteld als assistent-bondscoach van de Nederlandse hockeysters. De 40-jarige oud-hockeyer begint na de start van de tweede seizoenshelft bij Oranje als assistent van bondscoach Raoul Ehren.

Sjoerd Marijne, die op verzoek van de KNHB sinds november 2024 de functie ad interim vervult, zal volgens afspraak tot en met 31 mei als assistent-bondscoach verbonden blijven aan het Nederlands elftal.

Tigges speelde bij Amsterdam en Rotterdam. Hij kwam in 2010 twee keer uit voor Oranje. Sinds de zomer van 2023 is hij hoofdcoach van het eerste herenteam van Hamburger Polo Club. In goed overleg met deze club maakt Tigges de overstap naar het vrouwenelftal.

Als coach won Tigges met de hockeysters van Amsterdam in 2022 de Euro Hockey League en werd hij in 2023 Nederlands kampioen. Hij was ook aanvoerder van het Nederlands zaalhockeyteam dat in 2015 wereldkampioen werd. Als bondscoach van de zaalheren won hij in 2023 zilver op het WK. Hij is op dit moment actief als assistent-bondscoach van het zaalhockeyteam van Oostenrijk op het WK in Kroatië.