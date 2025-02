Titelhoudster Beune niet naar WK op 5000 meter, Conijn pakt titel

HEERENVEEN (ANP) - Titelhoudster Joy Beune heeft naast een WK-ticket voor de 5000 meter volgende maand in Hamar gegrepen. De 25-jarige wereldkampioene uit Borne eindigde tijdens de NK in Heerenveen slechts als vierde, terwijl alleen de beste twee zich plaatsten. Dat waren de nieuwe Nederlands kampioene Merel Conijn en Sanne in 't Hof.

Conijn won de langste afstand bij de vrouwen met grote overmacht in 6.46,93, wat ze zelf aanvankelijk moeilijk kon geloven. In 't Hof schaatste in 6.52,27 naar de tweede tijd, voor Marijke Groenewoud (6.53,17) en Beune (6.53,40).