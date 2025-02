VALENCIA (ANP) - Demi Vollering heeft in haar eerste wedstrijd voor haar nieuwe ploeg FDJ-Suez meteen succes geboekt. Na haar winst in de openingsetappe, verzekerde de Zuid-Hollandse zich ook van de eindzege in de Wielerweek Valencia, een wielerkoers over vier dagen in Spanje.

De vierde en laatste etappe werd gewonnen door de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij won de sprint nadat kort voor de finish de Nederlandse Mischa Bredewold als laatste van een kopgroep van negen was ingelopen.