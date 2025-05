Titelverdediger Alcaraz in vier sets door op Roland Garros

PARIJS (ANP/AFP) - Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft zich geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. De 22-jarige Spanjaard won in vier sets van de Hongaar Fabian Marozsan, de nummer 56 van de wereld: 6-1 4-6 6-1 6-2.

"Het was een geweldige wedstrijd, ik begon erg goed en had vertrouwen", zei Alcaraz in zijn interview op de baan. "Hij begon beter te spelen in de tweede set en miste niet veel, dus het werd een beetje lastig."

Alcaraz was in de laatste twee sets weer oppermachtig en gunde de Hongaar nog maar drie games. De mondiale nummer 2 treft in de derde ronde de winnaar van de partij tussen de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard en Damir Dzumhur uit Bosnië.