Ook als je pas op een latere leeftijd begint met afvallen, plukt je lichaam daar nog de vruchten van

Nieuw onderzoek toont aan dat mensen die op middelbare leeftijd overgewicht kwijtraken, decennia later nog altijd gezonder zijn dan leeftijdgenoten die zwaar bleven.

Wetenschappers volgden meer dan 23.000 volwassenen gedurende 35 jaar en ontdekten dat wie tussen zijn of haar veertigste en vijftigste succesvol afviel, aanzienlijk minder vaak chronische aandoeningen ontwikkelde. Ook de kans op vroegtijdig overlijden daalde merkbaar.

Het onderzoeksteam onderzocht drie grote bevolkingsgroepen uit Finland en Groot-Brittannië. Deelnemers werden ingedeeld naar hun gewichtsverloop: sommigen behielden een normaal gewicht, anderen kwamen van overgewicht naar een gezond gewicht, een derde groep kreeg juist overgewicht, en de laatste categorie bleef zwaar.

Bescheiden gewichtsverlies is al nuttig

Opvallend was dat relatief bescheiden gewichtsverlies al effect had. Mensen die gemiddeld 6,5 procent van hun lichaamsgewicht verloren, ongeveer vijf tot zes kilo, hadden later bijna de helft minder kans op het ontwikkelen van diabetes, hartaandoeningen, kanker of longproblemen vergeleken met wie overgewicht hield.

Het gewichtsverlies gebeurde voornamelijk door leefstijlveranderingen zoals meer bewegen en gezonder eten. De data werd immers verzameld voor operaties of pillen vaak gebruikt werden om af te vallen.

Effecten blijven decennialang zichtbaar

De gezondheidsvoordelen bleven decennialang zichtbaar, zelfs na correctie voor roken, bloeddruk en cholesterolgehalte. In één van de bestudeerde groepen was het sterftecijfer onder mensen die waren afgevallen 19 procent lager dan bij degenen die overgewicht hielden.

Deze resultaten sluiten aan bij eerder onderzoek dat vergelijkbare langetermijneffecten aantoonde. Volgens de onderzoekers hebben vorige studies mensen mogelijk te kort gevolgd om de volledige gezondheidswinst van gewichtsverlies te kunnen meten.