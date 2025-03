Deel bewoners centrum Arnhem mag donderdagavond terug naar huis

ARNHEM (ANP) - Bewoners van een deel van het centrum van Arnhem waar donderdag een grote brand woedde mogen later op de avond terug naar hun huis, zegt een woordvoerder van de brandweer. Bewoners hebben dit te horen gekregen op een bijeenkomst die om 19.00 uur begon.

Het gaat om de panden, met daarin zowel winkels als woningen, rond de blokken waar brand was of die beschadigd raakten door de brand. De bewoners van de drie blokken mogen nog niet terug naar huis, als ze überhaupt terug kunnen, zegt de woordvoerder. Het gaat om drie beschadigde blokken naast elkaar aan de Jansstraat en twee panden recht tegenover de winkel waar de brand ontstond. Ook de winkeliers die in die panden hun zaak hebben, mogen nog niet terug.

Zo'n honderd bewoners moesten in de nacht van woensdag op donderdag halsoverkop hun huis verlaten vanwege de brand. Hoeveel van die mensen terug mogen naar hun huizen, weet de woordvoerder niet. De omringende winkels kunnen vrijdag vanaf 09.00 uur weer open, zegt de woordvoerder. Dan kunnen de winkeliers weer bij hun zaak en als ze open willen, kan dat. Het deel van de straat waar zo'n tien panden in brand stonden blijft afgesloten.

Donderdagavond is de brandweer begonnen met de sloop van het pand SoLow waar de brand ontstond. De brand is nog steeds niet helemaal uit. De sloop moet helpen om de brand volledig te kunnen blussen. De voorgevel is inmiddels van het pand, ziet een verslaggever. De brandweer spuit water op de verdiepingen erachter. Voor zover bekend vielen er geen gewonden bij de brand.