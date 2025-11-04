Titelverdedigster Gauff boekt eerste zege tijdens WTA Finals

RIYAD (ANP) - Tennisster Coco Gauff heeft in Riyad haar eerste overwinning geboekt tijdens de WTA Finals. De Amerikaanse titelverdedigster was dinsdag in haar tweede duel in twee sets te sterk voor de Italiaanse Jasmine Paolini: 6-3 6-2.

Gauff (21) verloor zondag haar eerste duel met landgenote Jessica Pegula, de huidige nummer 5 op de wereldranglijst. Donderdag speelt de mondiale nummer 3 haar laatste partij in de groepsfase tegen lijstaanvoerster Aryna Sabalenka. Dan wordt ook duidelijk wie doorstroomt naar de halve finales.

Tijdens de WTA Finals nemen de beste acht tennissters van het seizoen het tegen elkaar op in twee groepen van vier. De beste twee van elke groep plaatsen zich voor de halve finales. De finale in de Saudische hoofdstad is op 8 november.