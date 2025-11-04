ECONOMIE
Wilders erkent winst D66, feliciteerde Jetten

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 november 2025 om 16:55
anp041125131 1
DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders erkent dat D66 de meeste stemmen heeft gehaald bij de verkiezingen, en heeft D66-leider Rob Jetten dinsdagochtend gefeliciteerd met de verkiezingsoverwinning. Beide partijen lijken weliswaar 26 zetels te halen, maar D66 staat volgens de voorlopige uitslagen nu ruim 28.000 stemmen voor op de PVV.
Vrijdag stelt de Kiesraad de verkiezingsuitslag definitief vast. Wilders suggereerde eerder dat mogelijk gesjoemeld was met de stemmen, zonder hiervoor betrouwbaar bewijs te leveren.
