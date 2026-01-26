ECONOMIE
Meer politieke gevangenen vrijgelaten in Venezuela

door anp
maandag, 26 januari 2026 om 3:38
CARACAS (ANP) - In Venezuela zijn zondag 104 politieke gevangenen vrijgelaten. Eerder had de non-gouvernementele organisatie Foro Penal al melding gemaakt van zo'n 80 vrijgelaten gevangenen, met de hoop dat er meer zouden volgen.
Foro Penal werkt aan het vaststellen van de identiteit van de vrijgelatenen, schrijft directeur Alfredo Romero op X.
De autoriteiten in Caracas stellen dat ze sinds december 626 gevangenen hebben vrijgelaten, maar Foro Penal heeft in diezelfde periode ongeveer de helft van dat aantal geregistreerd. De oppositie en mensenrechtenorganisaties hebben kritiek geuit op de trage voortgang van het proces.
Rond meerdere gevangenissen in Venezuela kamperen familieleden van gedetineerden in afwachting van hun vrijlating.
